В Нижнем Тагиле без вести пропал 26-летний мужчина

09:38 | 9.08.2020

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Нижнем Тагиле разыскивают без вести пропавшего 26-летнего Артёма Зарубина. Последний раз его видели на прошлой неделе, 30 июля, отмечает поисковой отряд «Прорыв».



Приметы: рост 167 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, тёмные волосы. Особые приметы: родинка над левой губой, тату на левой руке в виде иероглифа, тату на шее в виде штрих кода. На момент пропажи был одет в спортивные тёмно-синие штаны, чёрные кроссовки и красную футболку.



Если вы знаете, где может находиться мужчина – сообщите об этом руководителю отряда Наталии по номеру телефона 89000440220.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»