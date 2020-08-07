Клещи покусали 10,2 тысячи екатеринбуржцев

09:29 | 9.08.2020

Фото: РИА Новости

С начала эпидсезона клещи покусали 10,2 тысячи жителей Екатеринбурга, каждый пятый из которых ребёнок. Как отмечают в Роспотребнадзоре, 34% от общего числа зарегистрированных случаев произошли в черте города.



971 человек пострадал от клещей в коллективных садах, 52 — на городских кладбищах. Клещи остаются активные на озере Чусовском, в Малом Истоке, Кольцово, Компрессорном, Горном Щите, Шабрах, Северке, Шувакише, Садовом, на Шарташе, в районе Новосвердловской ТЭЦ и лесной зоны Юго-Западного микрорайона.



Среди постаравшихся вирусным энцефалитом заразились 18 горожан, лайм-бореллиозом – 112.



Отметим, извлечённого клеща рекомендуется сдать на исследование в один из пунктов Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области на Гагарина, 49, 8 Марта, 177 «а» или Авангардной, 5 «а».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»