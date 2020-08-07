Пять человек пострадали в аварии на Среднем Урале

09:18 | 9.08.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне на 120 километре автодороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошла авария с участием Lada и Toyota. Пострадали сразу несколько человек.



Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель отечественного автомобиля хотел совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и там «лоб в лоб» столкнулся с иномаркой.



В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира Lada, а также водитель и пассажирка Toyota. Все они госпитализированы в городскую больницу города Каменска-Уральского.



Сотрудники ГИБДД выяснили, что участники происшествия были пристёгнуты ремнями безопасности. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»