В Богдановиче разгорелся пожар площадью 246 квадратных метров

20:41 | 8.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Богдановиче на площади 246 квадратных метров сгорели надворные постройки, кровля, перекрытие и имущество частного жилого дома на улице Максима Горького.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13:23 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 19 спасателей на пяти спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 16:30 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»