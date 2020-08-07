В Свердловской области создадут мобильные пункты вакцинации

19:43 | 8.08.2020

Фото: gbualtuf.ru

В Свердловской области появятся мобильные пункты вакцинации, где граждане смогут поставить прививки от вируса гриппа. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.



«Это жизненно важный вопрос. Откроем мобильные пункты для прививок. Вирус гриппа в сочетании с COVID-19 смертельно опасен», – сказал Креков. Чиновник призвал не бояться прививок, так как от этого зависят не только здоровье, но и жизнь свердловчан.



Отметим, вакцина от гриппа поступит на Средний Урал после 20 августа.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»