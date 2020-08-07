В Екатеринбурге пропал 34-летний мужчина

19:16 | 8.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 34-летнего жителя Екатеринбурга. Сергей Любезнов передвигается на своем «ВАЗ-2114» бордового цвета с черным капотом. Последний раз мужчина выходил на связь 1 августа.



Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, короткие черные волосы, карие глаза.



На момент пропажи, предположительно, был одет в темный спортивный костюм и темно-синие сланцы. С собой имеется серая поясная сумка.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Екатерине 8-965-513-27-99, 8-950-205-17-18.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»