В Свердловской области проведено более одного миллиона исследований проб на коронавирус

19:09 | 8.08.2020

Фото: lightworkers.com

По данным на 8 августа, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 11443 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 10742 человека.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1043650. Обследовано всего 977050 человек.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 178 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 22 083 случая новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»