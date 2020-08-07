В Екатеринбурге появился новый стрит-арт объект

17:52 | 8.08.2020

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» появился новый стрит-арт объект. В «городке чекистов» художник Никита Nomerz изобразил оружие с надписью «Я хочу быть автоматом».



Таким изображением автор сделал отсылку к песне рэп-исполнителя Хаски «Пуля -дура».



«Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица», — говорится в песне.



В своем Instagram Никита объяснил смысл изображения. «В третьем акте партизанского фестиваля «Карт бланш» я «повесил» на стену оружие [...] Параллельно с всеобщей милитаризацией в стране и мире, происходит наращивание «военной силы» в социально-направленном искусстве. Я бы хотел, что бы и мое искусство было автоматом стреляющим в лица», – написал автор.



Также Никита отметил, что «если вы в первом акте повесили на стену пистолет, то в последнем он должен выстрелить», со ссылкой на русского классика А.П.Чехова, после чего напомнил, что объект находится недалеко от штаба ЦВО.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»