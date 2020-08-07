Новости дня
17:52 | 8.08.2020
Фото: eanews.ru
В Екатеринбурге появился новый стрит-арт объект
Таким изображением автор сделал отсылку к песне рэп-исполнителя Хаски «Пуля -дура».
«Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым
Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица», — говорится в песне.
В своем Instagram Никита объяснил смысл изображения. «В третьем акте партизанского фестиваля «Карт бланш» я «повесил» на стену оружие [...] Параллельно с всеобщей милитаризацией в стране и мире, происходит наращивание «военной силы» в социально-направленном искусстве. Я бы хотел, что бы и мое искусство было автоматом стреляющим в лица», – написал автор.
Также Никита отметил, что «если вы в первом акте повесили на стену пистолет, то в последнем он должен выстрелить», со ссылкой на русского классика А.П.Чехова, после чего напомнил, что объект находится недалеко от штаба ЦВО.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:41 | 8.08.2020
В Богдановиче разгорелся пожар площадью 246 квадратных метров
19:43 | 8.08.2020
В Свердловской области создадут мобильные пункты вакцинации
19:16 | 8.08.2020
В Екатеринбурге пропал 34-летний мужчина
19:09 | 8.08.2020
В Свердловской области проведено более одного миллиона исследований проб на коронавирус
17:52 | 8.08.2020
В Екатеринбурге появился новый стрит-арт объект
17:06 | 8.08.2020
В Нижних Сергах река вновь вышла из русла
16:26 | 8.08.2020
В Свердловской области четвертый месяц ищут пропавшего мужчину
16:03 | 8.08.2020
Житель Екатеринбурга украл деньги с банковской карты знакомого
15:37 | 8.08.2020
Следователи передали тело скончавшейся в Среднеуральском монастыре девочки родственниками
14:17 | 8.08.2020
В Екатеринбурге завершилась протестная акция в поддержку Хабаровска
13:54 | 8.08.2020
В Екатеринбурге у Драмтеатра продолжаются протестные акции
13:32 | 8.08.2020
Скончались еще семь свердловчан с коронавирусом
13:30 | 8.08.2020
Уральские врачи вылечили еще 84 пациента с Covid-19
13:27 | 8.08.2020
В Екатеринбурге коронавирус выявлен еще у 122 человек
13:14 | 8.08.2020
Екатеринбургского экс-полицейского обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ. Деньги были в ящике с черешней
12:53 | 8.08.2020
На площадь у Драмтеатра в Екатеринбурге приходит все больше людей
12:48 | 8.08.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 178 человек
12:41 | 8.08.2020
В России выявили еще 5 212 случаев Covid-19
12:10 | 8.08.2020
В Екатеринбурге начались протестные акции
11:52 | 8.08.2020
В Екатеринбурге изменены маршруты автобусов №№57 и 57а
11:29 | 8.08.2020
В Екатеринбурге сгорел автомобиль
10:30 | 8.08.2020
Опубликована статистика умерших с коронавирусом, не озвученная свердловскими властями
09:36 | 8.08.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
23:58 | 7.08.2020
На Белоярском водохранилище обнаружили кишечную палочку
23:23 | 7.08.2020
На Среднем Урале проведено 12565 исследований проб на коронавирус
21:05 | 7.08.2020
Пожар в свердловском заповеднике «Денежкин камень» ликвидирован
20:44 | 7.08.2020
На ЕКАДе нашли выброшенные медицинские документы
20:17 | 7.08.2020
В Березовском 10-летний мальчик угнал иномарку