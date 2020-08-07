В Свердловской области четвертый месяц ищут пропавшего мужчину

16:26 | 8.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски 32-летнего жителя поселка Гари Серовского городского округа. Вадим Сергеев ушел из дома 16 апреля и не вернулся.



Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы, голубые глаза.



На момент пропажи был одет в темные штаны и черные кроссовки. При себе имелась темно-зеленая дорожная сумка.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»