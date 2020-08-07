Новости дня
16:03 | 8.08.2020
Фото: actual.today
Житель Екатеринбурга украл деньги с банковской карты знакомого
Инцидент произошел 12 июля. Мужчины выпивали в компании друзей. На утро пострадавший обнаружил, что с его банковской карты списана 41 тысяча рублей. Изучив историю операций, екатеринбуржец выяснил личность злоумышленника – им оказался один из гостей вечеринки.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, свою вину он признал полностью. По словам задержанного, он увидел телефон, лежащий без присмотра, чем и воспользовался: злоумышленник вошел в мобильное приложение и перевел деньги на свой банковский счет. Правонарушение мужчина объяснил состоянием сильного алкогольного опьянения, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
Стоит отметить, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств. За кражу денег с карты ему грозит до шести лет лишения свободы.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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