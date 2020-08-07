Спасатели девять часов тушили пожар в заброшенном здании в Екатеринбурге

14:40 | 8.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге горело заброшенное здание. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:03 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали восемь спасателей на трех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 11:27 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»