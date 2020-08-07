В Екатеринбурге завершилась протестная акция в поддержку Хабаровска

Протестная акция в поддержку Хабаровска в Екатеринбурге. По предварительным данным, на площадь у театра драмы вышли порядка 150 человек.В этот раз акция прошла без задержаний. Большинство протестующих ушли гулять на Плотинку, при этом скандируя «Хабаровск, мы с тобой!».