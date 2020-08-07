В Екатеринбурге у Драмтеатра продолжаются протестные акции

13:54 | 8.08.2020

Фото: Вечерние ведомости/YouTube

В Екатеринбурге на площадь у Драмтеатра приходит все больше людей. Активиста Юлия вышла с плакатом «Я/Мы Фургал» в поддержку экс-губернатора Хабаровского края.



«Совесть не позволила бы не выйти. Понимаю, что в стране происходит беспредел, с каждым днем он все больше. Молчать не хочется. Ну, вы видели, что мои паспортные данные переписали без всяких объяснений причин, без всего. И вот так они начинают действовать. Не основываясь на законе, основываясь на чем-то другом. И если дальше мы будем молчать, это неизбежно продолжится», – выразила свою позицию Юлия.



Отметим, к девушке подошли сотрудники полиции, которые в вежливой форме объяснили ей правила проведения одиночного пикета. Однако причины, по которым правоохранители переписали паспортные данные девушки, они объяснить отказались. Очевидно, для постановки на учет, как неблагонадёжной.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»