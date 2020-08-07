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13:39 | 8.08.2020

Фото: tvc.ru

Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, поднялся за минувшие сутки на 0,3 пункта и составил 0,93 балла.

Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.

Дата – количество заболевших: 5 августа – 181; 6 августа – 183; 7 августа – 180; 8 августа – 178. Сумма – 722.

Дата – количество заболевших: 1 августа – 202; 2 августа – 199; 3 августа – 196; 4 августа – 182. Сумма – 779.

Rt – 722/779=0,93

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 178 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 22 083 случая новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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