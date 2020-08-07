Скончались еще семь свердловчан с коронавирусом

13:32 | 8.08.2020

Фото: yandex.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано семь новых случаев смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончались 322 человека с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлено 22 083 случая заражения (+178 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 115 человек, в среднем – 278, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 84 человека, всего в регионе врачи вылечили 18 398 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»