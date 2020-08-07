Уральские врачи вылечили еще 84 пациента с Covid-19

13:30 | 8.08.2020

Фото: volg.mk.ru

По данным на 8 августа, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 84 человека. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 18 398.



Напомним, в Свердловской области выявлено 22 083 случая заражения (+178 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 115 человек, в среднем – 278, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано семь новых случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 322).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»