В Екатеринбурге коронавирус выявлен еще у 122 человек

13:27 | 8.08.2020

Фото: xinhuanet.com

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 122 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 178 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 84 человека, скончались семь человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 22 083 человека. По выздоровлению выписаны 18 398 человек, 322 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»