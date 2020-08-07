В Екатеринбурге молодежь высказывается о Фургале, едином фронте и Че Геваре

13:24 | 8.08.2020

Фото: Вечерние ведомости/YouTube

В Екатеринбурге продолжаются протестные акции в поддержку Хабаровского края и его экс-губернатора Сергея Фургала. На площадь у Драмтеатра пришли не только взрослые, но и молодежь, которая не стесняется высказать свою позицию.



«Мы не можем сказать Фургал хороший или плохой. Скажем так, я пришел сюда за русский народ, за российский народ, за всех людей в Российской Федерации, за всех людей этого мира. Потому что только вместе, только объединившись, только создав единый фронт мы сможем побороть режим», – заявил Леонид.



«Я хочу добавить знаменитую цитату Че Гевары: "Если вы дрожите при виде каждой несправедливости, значит вы мой товарищ". Вы мои товарищи, граждане!», – высказался Владислав, пришедший поддержать протестующих.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»