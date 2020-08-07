Новости дня
13:14 | 8.08.2020
Екатеринбургского экс-полицейского обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ. Деньги были в ящике с черешней
По данному факту в ноябре 2018 года в отношении Эдуарда Воронина было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), а в отношении Салманова уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере»). Известно, что Вугар Салманов также проходил службу в правоохранительных органах (с 2006 года), последняя занимаемая должность – начальник конвоя третьей роты отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г. Екатеринбургу.
После возбуждения уголовного дела Вугара Салманова отстранили от службы. Оперативным сопровождением его уголовного дела занимался старший оперуполномоченный УФСБ России по Свердловской области С., к которому в июне 2019 года обратился Салманов с просьбой о встрече, в ходе которой, по версии следствия, просил решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности за материальное вознаграждение.
Сотрудник УФСБ сообщил о предложении полицейского своим коллегам, которые организовали спецоперацию по задержанию Салманова. 27 июня 2019 года Салманов и оперуполномоченный УФСБ встретились у автомоечного комплекса в Екатеринбурге, где Салманов сказал, что привез черешню. Согласно материалам дела, на вопрос о том, там ли находятся деньги, Салманов ответил да, показав пальцами руки цифру 4, и переставил ящик с черешней в машину чекиста, после чего был задержан сотрудниками УФСБ. В ящике черешни, как и следовало ожидать, были обнаружены деньги – сумма денежных средств редакции неизвестна.
Сам Салманов в ходе допроса заявил, что передал черешню по просьбе своего знакомого, за час до встречи съездив на овощебазу, где купил ящик черешни за 2100 руб. Когда его задержали он увидел, что в ящике черешни был сверток, внутри – денежные средства. Ранее, по его словам, он эти деньги он не видел, эти деньги не его. По данному факту в отношении Салманова было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса РФ («Дача взятки в крупном размере»).
В связи с возбуждением уголовного дела в ГУ МВД России по Свердловской области назначили служебную проверку, по результатам которой в сентябре 2019 года Вугара Салманова уволили из органов внутренних дел в связи с совершением порочащего проступка.
Согласно картотеке Свердловского областного суда, Вугар Салманов также проходит фигурантом по уголовным делам, возбужденным по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере») и ч.1 ст.222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия или боеприпасов»).
© «Вечерние ведомости»
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