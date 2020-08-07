Екатеринбуржец отчитывает полицейских за беспорядок на площади у Драмтеатра

13:07 | 8.08.2020

Фото: Вечерние ведомости/YouTube

К Драмтеатру в Екатеринбурге, где сегодня проходят протестные акции, приехали сотрудники полиции. Автомобиль правоохранителей припарковали прямо на площади недалеко от входа в театр.



На видео рядом с автомобилем стоит множество бутылок из-под спиртных напитков и разбросан мусор.



«Где порядок, покажите. Вот, ваша машина стоит, вы стоите, кто-нибудь из вас навел порядок? К чему вы призываете молодежь? К распитию алкоголя, к табакокурению и произволу – ставим машину, где хотим. Где ваш порядок?», – спрашивает один из жителей Екатеринбурга, пришедших на протестную акцию, сотрудника полиции.



Ему из собравшейся вокруг толпы ответили, что «это обычная провокация». «Вы возьмете бутылки, будете ими кидаться – они уже готовы к использованию», – выкрикнул мужчине один из граждан.



Тогда мужчина ответил, что его «самое главное оружие – это слово».





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»