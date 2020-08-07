На площадь у Драмтеатра в Екатеринбурге приходит все больше людей

12:53 | 8.08.2020

Фото: Вечерние ведомости/YouTube

В Екатеринбурге все больше людей приходят на площадь у Драмтеатра, чтобы высказать свою позицию и поддержать протестующих с плакатами.



«Русские люди, я считаю, должны отстаивать свои права. Также как и европейцы, и американцы выходить, говорить то, что они хотят, потому что. Если мы будем молчать, это так и будет продолжаться. Давайте все вместе отстаивать свои права, законные. То есть это не какое-то нарушение. Мы действуем по закону. Что написано в конституции? Демократия мы или что?», – высказалась одна из жительниц Екатеринбурга, пришедших к скверу у Драмтеатра.



Активистка Елена Григорьева, приехавшая к скверу из Верхней Пышмы, также высказала свою позицию: «Я вообще удивляюсь, почему я впервые куда-то вышла, потому что то, что происходит сегодня в нашей стране, то, что вообще происходит с нашили людьми, меня не только удивляет и поражает, меня просто уже бесит, трясет от произвола властей, от беспредела полиции. От того, что суды и все структуры судебные работают не на права человека. Вы знаете, ведь я сейчас смотрю Хабаровск, вы смотрите, 29 дней идет Хабаровск, 29 дней люди идут. Реакция властей нулевая. Сколько можно терпеть это? Я вообще была против поправок в Конституцию и призывала голосовать против этих поправок, потому что власть в этой стране принадлежит ее народу, а не кучку людей, понимаете? Не кучке людей и, так скажем, олигархов, которые отобрали у нас все, на что мы имеем право, так сейчас еще хотят забрать последнее – права на нашу свободу, что мы не можем сказать то, что думаем, мы не можем выбрать, кого хотим. Так когда же это закончится?», – возмущается екатеринбурженка.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»