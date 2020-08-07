Новости дня
12:10 | 8.08.2020
Фото: Вечерние ведомости/YouTube
В Екатеринбурге начались протестные акции
«Я сегодня вышла потому что на прошлой неделе у нас грубо задержали мальчика здесь на площади, которого мы кстати не знали, мы ни о чем не договаривались, ни об одиночных пикетах, ни о чем. Совершенно случайно просто вышли. Его очень грубо задержали и после такого грубого задержания впаяли пять суток», – рассказывает активистка.
Напомним, Дениса Гауэрта задержали 1 августа в сквере у театра драмы. Мужчина стоял в пикете с плакатом «Хабаровск, мы с тобой». Во время задержания толпа попыталась отбить его и загородить проход к полицейскому автобусу. После этого несколько десятков человек пришли к отделению полиции и потребовали выпустить задержанного. Суд признал Гауэрта виновным в неповеновении законному распоряжению сотрудника полиции и приговорили к пяти суткам административного ареста.
Также Екатерина высказалась о губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале. «Вопросы к полиции, вопросы к судебникам. Почему ему не разрешают переписываться? Он что, не может переписываться с родственниками? Делайте, что хотите, но дайте человеку хотя бы знать, что о нем думают, о нем помнят», – высказалась Екатерина.
Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля. Его обвиняют в организации убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 - 2005 годах. Кроме того, Сергея Фургала проверяют и на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.
Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Позднее к акциям присоединились жители других городов Дальнего Востока, сейчас в поддержку Хабаровского края на улицы выходят жители многих городов России.
Третью проблему, которую подняла женщина – молодой человек, которого сотрудники Росгвардии убили из-за четырех рулонов обоев. Активистка возмущена, что сотрудники полиции, убившие екатеринбуржца, до сих пор не наказаны. «Сотрудники полиции до сих пор, по-моему, работают. Которые это сделали. Если они скандируют лозунги «Убийца должен сидеть»… Если с губернатором [Хабаровского края] еще доказать надо, то здесь уже факт на лицо. Почему-то убийца продолжает работать», – возмутилась Екатерина.
Напомним, 1 июня сотрудники Росгвардии штурмовали квартиру якобы похитителя обоев. Во время задержания, по словам силовиков, подозреваемый оказывал сопротивление и якобы был вооружен. По словам отца мужчины, увидев в руках у фигуранта нож для обоев и баллончик, бойцы его тут же застрелили. Согласно некоторым данным, мужчина брызнул баллончиком в лицо сотруднику СОБРа, и тот получил ожог лица.
Ранее в СУ СКР по Свердловской области рассказали о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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