В Екатеринбурге сгорел автомобиль

11:29 | 8.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Академика Бардина сгорел до тла «УАЗ-452».



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:50 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали девять спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»