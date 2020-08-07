Новости дня
10:30 | 8.08.2020
Фото: news.myseldon.com
Опубликована статистика умерших с коронавирусом, не озвученная свердловскими властями
Согласно документу, в графе «COVID-19 не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания» в Свердловской области значатся 34 смерти, не озвученные свердловскими властями. Кроме этого, в графе «Возможно, COVID-19, вирус не идентифицирован» значатся еще две смерти, не учтенные властями. Исходя из новых данных, в июне в регионе умерло 139 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Напомним, ранее считалось, что в указанный период времени на Среднем Урале Covid-19 был подтвержден у 66 умерших пациентов.
Добавим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что не все умершие с подтвержденным диагнозом коронавирус озвучены в официальной статистике – учитываются только те, кто умер от инфекции, а не те, кто умер по иным причинам, но с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. При этом, Росстат тоже указывает в своих подсчетах таких пациентов. И эти цифры все равно выше, чем те, которые называет оперштаб.
Согласно новой опубликованной статистике Росстата за май-июнь, в России скончались 11 917 человек с подтвержденным коронавирусом, однако основной причиной смерти Covid-19 стал у 7037 человек, а 4880 человек умерли по другим причинам.
При этом, согласно ежедневным сводкам оперштаба, за май-июнь от коронавируса в России умерли 4681 человека.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:17 | 8.08.2020
В Екатеринбурге завершилась протестная акция в поддержку Хабаровска
13:54 | 8.08.2020
В Екатеринбурге у Драмтеатра продолжаются протестные акции
13:32 | 8.08.2020
Скончались еще семь свердловчан с коронавирусом
13:30 | 8.08.2020
Уральские врачи вылечили еще 84 пациента с Covid-19
13:27 | 8.08.2020
В Екатеринбурге коронавирус выявлен еще у 122 человек
13:14 | 8.08.2020
Екатеринбургского экс-полицейского обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ. Деньги были в ящике с черешней
12:53 | 8.08.2020
На площадь у Драмтеатра в Екатеринбурге приходит все больше людей
12:48 | 8.08.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 178 человек
12:41 | 8.08.2020
В России выявили еще 5 212 случаев Covid-19
12:10 | 8.08.2020
В Екатеринбурге начались протестные акции
11:52 | 8.08.2020
В Екатеринбурге изменены маршруты автобусов №№57 и 57а
11:29 | 8.08.2020
В Екатеринбурге сгорел автомобиль
10:30 | 8.08.2020
Опубликована статистика умерших с коронавирусом, не озвученная свердловскими властями
09:36 | 8.08.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
23:58 | 7.08.2020
На Белоярском водохранилище обнаружили кишечную палочку
23:23 | 7.08.2020
На Среднем Урале проведено 12565 исследований проб на коронавирус
21:05 | 7.08.2020
Пожар в свердловском заповеднике «Денежкин камень» ликвидирован
20:44 | 7.08.2020
На ЕКАДе нашли выброшенные медицинские документы
20:17 | 7.08.2020
В Березовском 10-летний мальчик угнал иномарку
19:31 | 7.08.2020
В магазин надгробий в Екатеринбурге зашел мужчина с потерей памяти
18:50 | 7.08.2020
Определены талисманы и логотип «Универсиды-2023»
18:00 | 7.08.2020
В Екатеринбурге на подстанции загорелся трансформатор
17:40 | 7.08.2020
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
17:30 | 7.08.2020
Екатеринбурженке назначили 40 часов обязательных работ за события в сквере 1 августа
16:14 | 7.08.2020
В Екатеринбурге сохраняется противопожарный режим
15:43 | 7.08.2020
В Нижнем Тагиле изменится режим работы светофоров