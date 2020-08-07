На Белоярском водохранилище обнаружили кишечную палочку

23:58 | 7.08.2020

Межрегиональным управлением № 32 Федерального медико-биологического агентства России проведено исследование качества воды в Белоярском водохранилище, в ходе которого обнаружено несоответствие воды требованиям СанПиН.



Так, в пробах воды на территории детского пляжа и зоны отдыха «Ривьера» выявлено превышение бактерий группы кишечных палочек, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний.



Содержание в воде кишечных палочек может явиться причиной инфекционных заболеваний, характеризующихся поражением желудочно-кишечного тракта.

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