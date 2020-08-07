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21:05 | 7.08.2020

Фото: Юлия Петренко / Российское отделение «Гринпис»

Пожар в свердловском заповеднике «Денежкин камень» ликвидирован

В свердловском заповеднике «Денежкин камень» объявлена полная ликвидация пожара на площади 12 гектаров. Об этом сообщается на официальном сайте заповедника.

Планируется, что все люди покинут базовый лагерь уже завтра. На данный момент заповедник караулят еще шесть сотрудников и три волонтера.

Инспекторы «Денежкина камня» и добровольцы целую неделю обходили пожар по периметру, проверяя, нет ли очагов возгорания. Однако за последние четыре дня не было замечено ни горения, ни тления, ни задымления.

Пожар в свердловском заповеднике «Денежкин камень» ликвидирован


– Мы доверяем ему настолько, что можем повернуться к нему спиной и уйти. Он был проверкой всего – нашей готовности, оперативности взаимодействия ведомств, сплочённости коллектива. Он научил нас многому, не только способам тушения. У нас замечательная команда – и полевая, и тыловая. Для меня большая честь работать с вами. У нас отличные, верные друзья – они пришли на помощь в беде и встали с нами рядом. Мы благодарны всем, кто помог нам, и как только закончим ближайшие пожарные дела, будем писать всем благодарности. Думаю, что мы все заслужили хороший сон и пару дней в семьях, – заявила директора заповедника Анна Квашнина.

Пожар в свердловском заповеднике «Денежкин камень» ликвидирован


Теперь необходимо будет разобрать базовый лагерь, привести в порядок оборудование и снаряжение, исследовать пожар на предмет ущерба лесу и оформить документацию по пожару.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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