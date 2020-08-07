Новости дня
21:05 | 7.08.2020
Фото: Юлия Петренко / Российское отделение «Гринпис»
Пожар в свердловском заповеднике «Денежкин камень» ликвидирован
Планируется, что все люди покинут базовый лагерь уже завтра. На данный момент заповедник караулят еще шесть сотрудников и три волонтера.
Инспекторы «Денежкина камня» и добровольцы целую неделю обходили пожар по периметру, проверяя, нет ли очагов возгорания. Однако за последние четыре дня не было замечено ни горения, ни тления, ни задымления.
– Мы доверяем ему настолько, что можем повернуться к нему спиной и уйти. Он был проверкой всего – нашей готовности, оперативности взаимодействия ведомств, сплочённости коллектива. Он научил нас многому, не только способам тушения. У нас замечательная команда – и полевая, и тыловая. Для меня большая честь работать с вами. У нас отличные, верные друзья – они пришли на помощь в беде и встали с нами рядом. Мы благодарны всем, кто помог нам, и как только закончим ближайшие пожарные дела, будем писать всем благодарности. Думаю, что мы все заслужили хороший сон и пару дней в семьях, – заявила директора заповедника Анна Квашнина.
Теперь необходимо будет разобрать базовый лагерь, привести в порядок оборудование и снаряжение, исследовать пожар на предмет ущерба лесу и оформить документацию по пожару.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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