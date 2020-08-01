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20:17 | 7.08.2020
Фото: УГИБДД России по Свердловской области
В Березовском 10-летний мальчик угнал иномарку
– В дежурную часть ОМВД России по Березовскому поступило сообщение от местных жителей, что подозрительный молодой человек пытается завезти автомобиль «Мазда», стоящий возле частного дома №65 по улице Октябрьской. На место прибыли сотрудники ГИБДД и задержали подозреваемого в совершении противоправных действий. Им оказался 10-летний мальчик, житель города Березовского, – рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Выяснилось, что ребенок гулял в частном секторе на улице Фурманова со своими друзьями и зашел к ним в дом. В этот момент родителей не было дома. Мальчик взял ключи от припаркованного рядом автомобиля, завел его и поехал по улицам Березовского. На улице Октябрьской машина заглохла. Местные жители увидели, как мальчик пытается запустить двигатель, и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители задержали ребенка. Оказалось, что тот проехал на автомобиле около одного километра.
– Опекун ребенка пояснил, что мальчик ушел гулять на улицу с друзьями. Досуг у мальчика не организован, ребенок предоставлен сам себе: гуляет, играет в компьютерном клубе, – отметили в УГИБДД.
49-летняя собственница угнанного автомобиля рассказала, что оставила свою «Мазду» возле частного дома по улице Фурманова у своего брата на хранение, так как она на автомобиле не ездит. Ключи от машины также находились в доме брата. Об угоне автомобиля 10-летним мальчиком хозяйка иномарки узнала от сотрудника полиции. С самим ребенком женщина не знакома. Прибыв на место происшествия, собственница осмотрела свой автомобиль, механических повреждений обнаружено не было. После проведения процессуальных действий машину вернули владелице.
– В связи с тем, что ребенок не достиг возраста, с которого наступает административная и уголовная ответственность, решается вопрос о поставке ребенка на специализированный учет в подразделение по делам несовершеннолетних, – добавили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. – К административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего привлечен его законный представитель.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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