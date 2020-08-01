В Свердловской области разработали памятки по предупреждению онлайн-мошенничеств

Органы внутренних дел совместно с Банком России в Свердловской области разработали для населения специальные памятки по предупреждению онлайн-мошенничеств. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.– Рекомендую каждому без исключения человеку, как говорится, от мала до велика, внимательно их [памятки] изучить и в обязательном порядке передать с этой же целью своим родным, близким и друзьям. Поверьте, от современных способов обмана не застрахован практически никто! Разместите эти листовки на подъездах жилых домов, на стендах для объявлений в коллективных садах, дачных товариществ и в других общедоступных местах. При встрече с подозрительными личностями, при поступлении звонков с неизвестных номеров, не выполняйте их просьб, чтобы не лишиться своих сбережений, – посоветовал полковник Горелых.Напомним, что для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, доступен круглосуточный телефон доверия ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61.