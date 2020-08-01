В магазин надгробий в Екатеринбурге зашел мужчина с потерей памяти

19:31 | 7.08.2020

Фото: e1.ru

Сегодня, 7 августа, в магазин надгробий, расположенный на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, зашел мужчина с потерей памяти. Как сообщает Е1, очевидцы вызвали для дедушки скорую.



— Сегодня к нам зашел мужчина пожилого возраста, он потерял память. Не может вспомнить, как его зовут. Мы вызвали скорую. Дедушка, прилично одетый, пришел к нам на рабочее место. От него очень сильно пахло лошадьми, такое ощущение, что он с фермы какой-то. Полицию вызвали, скорую тоже, – сообщил работник магазина.



Кроме того, по словам очевидца, у мужчины было обезвоживание, из-за чего он даже не мог говорить.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»