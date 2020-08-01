Новости дня
19:09 | 7.08.2020
Третий этап снятия ограничений на Среднем Урале ожидается в течение месяца
— Какие-то элементы третьего этапа уже есть, это будет зависеть от конкретной эпидситуации. Мне трудно быть пророком, но если мы будем двигаться так же, как мы двигаемся сегодня, то вполне возможно, что мы через несколько недель или через месяц сможем подойти к порогу, когда можно будет об этом вести речь, – сообщил Креков.
Вице-губернатор рассказал, что вернется привычная работа торговых центров и постепенно будет разрешено проводить массовые мероприятия. По словам Крекова, сейчас главное «перескочить» первое сентября без вспышек коронавируса.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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