Новости дня
18:28 | 7.08.2020
Фото: Дмитрий Ионин / vk.com
В столице Урала могут замять дело по мошенничеству с ребенком-инвалидом
По словам депутата, четырехлетнему ребенку с редким заболеванием отказали в предоставлении инвентаря для передвижения. Так, в 2019 году мать ребенка Мария Федоровна подала заявление на положенную по закону помощь в приобретении опоры для ползания, стоимость которой оценивается в 5800 рублей. Однако в Фонде социального страхования женщине отказали и заявили, что еще якобы в августе 2018 года НПП «Детская восстановительная медицина» передало семье нужное оборудование. Вот только указанную опору никто не получал, а семья в то время вообще находилась за пределами Екатеринбурга.
– Видимо кто-то повадился «осваивать» деньги по принципу, что многие за положенными выплатами не обратятся, – отметил Ионин.
После этого семья обратилась в районную прокуратуру, материалы дела передали в полицию, было возбуждено уголовное дело. Однако конкретных результатов пострадавшие до сих пор не видят. Тем временем уже в октябре истекает срок давности привлечения виновных к уголовной ответственности.
Стоит отметить, что изначально потерпевшей по делу была мать ребенка-инвалида, но по неизвестным причинам позднее потерпевшим сделали Фонд социального страхования, в котором и обнаружились документы с поддельной подписью. В связи с этим семья теперь даже не может писать жалобы и знакомиться с материалами дела.
Помимо этого, директор НПП «Детская восстановительная медицина» поясняет, что данным вопросом занималась сотрудница, которая сейчас уже уволилась. При этом следствие установило, что подпись Марии в документах оказалась поддельной. Однако установить, подделала ли подпись данная сотрудница, не получается, так как она не дает образцы своего почерка полиции.
– Семья ребенка обратилась за помощью, а я, со своей стороны, направил депутатские запросы в прокуратуру Свердловской области. Знаю регионального прокурора Сергея Охлопкова как человека, который не проходит мимо попыток чиновников нажиться на детях-инвалидах. Одним из таких примеров была история, когда, совместным участием, удалось спасти мать-одиночку с ребенком с заболеванием ДЦП на станции Сысерть. Здесь снова тот же Чкаловский район, и снова наглость уверенных в своей безнаказанности чиновников. Да, тем более, больно уж похоже на целую систему мошенничества. Потому искренне надеюсь, что руководство надзорного органа лично обратит внимание на эту ситуацию, – подчеркнул Дмитрий Ионин.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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