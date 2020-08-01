В Екатеринбурге на подстанции загорелся трансформатор

18:00 | 7.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов в помещении подстанции на площади 80 квадратных метров загорелся трансформатор.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 12:53 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 22 спасателя на пяти спецмашинах. Отмечается, что нарушения электроснабжения потребителей в результате пожара не было.



Все работы на месте происшествия завершились в 15:42 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»