17:40 | 7.08.2020

Фото: dneprovec.by

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков вечером 8 и 9 августа в регионе будут шквалистый ветер до 27 м/с, грозы, град и сильные дожди.



ГУ МЧС по Свердловской области рекомендовало уральцам в период непогоды соблюдать меры безопасности. «В связи с непогодой спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, при управлении автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», – говорится в сообщении ведомства.



Жителям региона во время ветра не стоит находиться вблизи ЛЭП, деревьев и легких построек. Также во время грозы необходимо отключить электроприборы, а находясь на улице – укрыться в углублениях, у подножия склонов, в городских условиях - в подъездах домов или в нишах и арках зданий.



О возникновении чрезвычайных ситуаций стоит сообщать по номеру 101 или 112.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»