Новости дня
17:30 | 7.08.2020
Фото: newstube.ru
Екатеринбурженке назначили 40 часов обязательных работ за события в сквере 1 августа
По словам Елены, ее судили за выход вместе с другими людьми на проезжую часть во время задержания Дениса Гауэрта. Екатеринбурженка отмечает, что присутствующие при задержании мужчины опасались того, что Дениса в автобусе избивают сотрудники полиции.
«Вчера вечером меня задержали, прямо возле дверей. Я как раз приехала из спецприемника, где освободился Денис Гауэрт и мне не дали зайти домой, меня задержали, доставили в отдел полиции на Фрунзе, потом доставили в отдел полиции №5 и ночь я провела в «душегубке». Утром, около 10 часов утра, меня доставили в суд и состоялось судебное заседание», – рассказала Елена корреспонденту «Вечерних ведомостей».
«Я благодарна тем людям, которые пришли меня поддержать и своему защитнику Роме Качанову. Хочу сказать, что все произошедшее – это чистой воды провокация именно сотрудников полиции. То есть все эти действия граждан по окружению автобуса спровоцировала именно несправедливость по отношению к нему», – добавила активистка.
Шукаева добавила, что сегодня состоялся суд еще над одной участницей протестной акции 1 августа Ольгой Павловой. Ей назначили 60 часов обязательных работ.
Напомним, Дениса Гауэрта задержали 1 августа в сквере у театра драмы. Мужчина стоял в пикете с плакатом «Хабаровск, мы с тобой». Во время задержания толпа попыталась отбить его и загородить проход к полицейскому автобусу. После этого несколько десятков человек пришли к отделению полиции и потребовали выпустить задержанного. Всю ночь Гауэрт провел в отделении полиции.
Заседание суда состоялось на следующий день, оно продолжалось с полудня до 20 часов. Все это время у здания Ленинского районного суда находились сторонники задержанного.
Мужчину признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и приговорили к пяти суткам административного ареста.
Люди, пришедшие поддержать Гауэрта, были возмущены приговором и скандировали лозунги «Позор суду» и «Позор Чащиной», – судье, которая вынесла приговор.
Сотрудники полиции, которые вывели осужденного из зала суда и повели к полицейской машине, оттолкнули маму Дениса Гауэрта, когда та попыталась передать сыну пакет с вещами и водой. Сам пакет они выкинули на асфальт. Кадры этого инцидента попали в камеру корреспондента veved.ru
Также стало известно о том, что подполковник полиции Трошин пообещал Денису Гауэрту, что его выпустят в том случае, если он «по-быстренькому» подпишет протокол
Добавим, что Анастасия Поручикова, выступавшая в качестве свидетеля на заседании суда по делу об административном аресте Дениса Гауэрта, опубликовала видео, в котором заново озвучила все свои свидетельские показания. По словам девушки, она сделала это, так как ее показания не были опубликованы судом, в отличие от всех остальных.
© «Вечерние ведомости»
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