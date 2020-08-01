В свердловском ГУФСИН завершается акция, приуроченная к юбилею Достоевского

16:49 | 7.08.2020

Фото: ГУФСИН Свердловской области

В ГУФСИН Свердловской области завершается акция «Твои друзья – книги», приуроченная к 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Тысячи заключенных и сотрудников уголовно-исполнительной системы записывали видеоролики, участвовали в викторинах, литературных часах и круглых столах, посвященных творчеству Достоевского, Толстого, Чехова и других классиков русской литературы.



«Главная задача акции «Твои друзья – книги» – содействие процессу ресоциализации осужденных, осознанию ими ответственности за свою судьбу, повышению значимости духовно-нравственных и семейных ценностей, расширению кругозора и развитию грамотной речи», – пояснили в пресс-службе ГУФСИН.



Отрывок из романа Ф.М.Достоевского прочитала старший инспектор филиала по Ленинскому району Екатеринбурга Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Свердловской области лейтенант внутренней службы Карина Айсина:





Сотрудники Тавдинской Центральной библиотеки записали видеоролик для осужденных о творчестве великого русского писателя, мыслителя и философа к акции ФСИН России «Твои друзья – книги».





Осужденные Тавдинской ИК записали видео, на котором один из заключенных поделился воспоминаниями о любимой книге - романе «Сэр Найджел» Артура Конан Дойла.







К акции присоединились и омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая собрала для осужденных порядка 2000 книг, и актриса театра и кино Кристина Русанова, которая записала два видеоролика.











Помимо прочего, помощник начальника ГУФСИН по работе с верующими отец Алексей (Елисеев) призвал свердловчан жертвовать книги для исправительных учреждений.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»