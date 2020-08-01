В Екатеринбурге сохраняется противопожарный режим

16:14 | 7.08.2020

Фото: oblgazeta.ru

В 27 муниципальных образованиях Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, сохраняется особый противопожарный режим.



С целью контроля за соблюдением соответствующих требований сотрудники МЧС осуществляют патрулирование территорий, в том числе с помощью беспилотников. Большинству нарушителей режима полагаются административные штрафы - их общая сумма уже составила 1,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Отмечается, что с начала пожароопасного сезона в Свердловской области выявлено 720 нарушителей требований режима.



За нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, должностным лицам – от 15 до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 200 до 400 тысяч рублей. За крупный пожар может последовать уголовное наказание.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»