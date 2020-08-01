В Нижнем Тагиле изменится режим работы светофоров

15:43 | 7.08.2020

Фото: mstrok.ru

В Нижнем Тагиле в августе изменится режим работы светофоров на перекрестке улиц Челюскинцев и Береговая-Ударная у Лисьей горы.



В связи с реконструкцией светофора и обустройством пешеходного перехода через улицу Челюскинцев переход от островка безопасности до Музея-завода будет работать в вызывном режиме: пешеходам нужно будет нажать на кнопку для вызова зеленого света.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»