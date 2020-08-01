В Екатеринбурге состоится фестиваль «Стенограффия»

14:44 | 7.08.2020

Фото: vivacity.ru

В Екатеринбурге с 17 по 27 августа пройдет фестиваль уличного искусства «Стенограффия».



В этом году мероприятие проспонсируют не власти Свердловской области, как это было ранее, а компании «Мотив», «Яндекс.Карты» и банк «Точка».



«Спасибо всем, кто нас поддержал. Люди дали нам понять, что городу нужна «Стенограффия». Нам писали и звонили каждый день! Благодаря этому мы не могли себе позволить опустить руки», – поблагодарила горожан координатор фестиваля Ирина Завьялова.



Известно, что в фестивале примут участие художники со всей страны.



Отметим, что «Стенограффии» в этом году могло и не быть: в этом году власти не смогли выделить деньги на проведение мероприятия. Однако губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал поддержать организаторов не финансово, а административно.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»