В Екатеринбурге осудят уктусского стрелка

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга Алексея Александрова, убившего двух девушек на Уктусе.По версии следствия, ночью 25 августа 2018 года обвиняемый прибыл в лесопарк за гостиницей «Уктус», надев на голову монокуляр ночного видения, он расстрелял из пневматического оружия двух подруг – 29-летнюю Ксению Солтанову и 28-летнюю Наталью Кузнецову. Мужчина выстрелил им в головы: пять пуль попали в Ксению, остальные – в Наталью.В ближайшее время уголовное дело будет направлено Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.