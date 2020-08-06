В Екатеринбурге судят СМИ по запросу депутата Госдумы от «Единой России»

13:11 | 7.08.2020

Фото: versiya.info

В Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовало рассмотрение иска прокурора Ленинского района к РИА «Накануне.RU».



Районное надзорное ведомство провело проверку по запросу депутата Госдумы от «Единой России» Руслана Бальбека из-за публикации текста питерского историка Игоря Пыхалова по теме депортации крымских татар в годы Великой Отечественной войны. Надо сказать, что тема в последнее время активно изучается, по ней немало публикаций. И вот теперь СМИ, офис которого находится в Екатеринбурге, пытаются привлечь за «возбуждение вражды по признаку национальности».



Примечательно, что параллельно идут сразу два процесса – гражданский суд устанавливает вину издания или ее отсутствие, а в административном суде - санкции за нарушение. Ну, например, это может быть крупный штраф. При этом заседание по административному делу было назначено на 6 августа, а по гражданскому – на 7-е. То есть, СМИ могло получить штраф еще до установления вины гражданским судом. Прокуратуру это нисколько не смутило, однако для судьи по административному процессу информация о том, что гражданский суд состоится позже, была неожиданностью, и заседание было перенесено.



7 числа «гражданское» заседание также закончилось переносом, судья решила, видимо, разобраться по сути. И запросила у СМИ «ответную» лингвистическо-психологическую экспертизу.



Между тем, процесс сулит быть резонансным, известный публицист и бывший дипломат Михаил Демурин высказался о нем на страницах федерального ИА «Регнум», там он указывает на существенные изъяны в позиции прокуратуры. В частности, обращает внимание на следующее: «На деле же, насколько я понимаю, речь идёт о том, чтобы повлиять на историков и публицистов в широком плане, испугать их, заставить перестать обсуждать вопрос о сотрудничестве немалого числа граждан СССР с германскими оккупантами во время Великой Отечественной войны».

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