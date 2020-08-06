Свердловское предприятие увеличивает объёмы производства, не смотря на кризис

13:02 | 7.08.2020

Фото: Пресс-служба УГМК

По итогам шести месяцев 2020 года производство основного вида товарной продукции – черновой меди – в АО «Святогор», входящем в металлургический комплекса УГМК, выросло, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2019 года, на 1,6 % и составило более 43 тыс. тонн.



Горный цех, осваивающий Северо-Западный участок Волковского месторождения, выполнил работы по горной массе в объеме 1,26 млн куб. метров, что превышает показатель аналогичного периода 2019 года почти на 40%. Объем выполненных вскрышных работ составил более 1,1 млн куб. метров и превысил показатель первого полугодия прошлого года на 51%. Для переработки на Красноуральской обогатительной фабрике (в составе АО «Святогор») подготовлено около 560 тыс. тонн товарной руды, что на 12% превышает план шести месяцев 2020 года.



Красноуральской обогатительной фабрикой переработано около 1,35 млн тонн сырья, что почти на 2% выше плана 2020 года и на 3,3% превышает показатель аналогичного периода 2019 года. На уровне плана выпуск медного концентрата, его объемы составили 82,5 тыс. тонн за отчетный период. Меди в медном концентрате выпущено около 17 тыс. тонн – 103,1% к плану. Цинкового концентрата за 6 месяцев текущего года произведено около 15 тыс. тонн – 107,6% к плану шести месяцев 2020 года. Цинка в цинковом концентрате выпущено более 7,5 тыс. тонн, это на 9,3% превышает плановые показатели января – июня текущего года. Выпуск железного концентрата составил около 122 тыс. тонн, что на 10,4% превышает план шести месяцев 2020 года и на 42,3% выше аналогичного показателя прошлого года.



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