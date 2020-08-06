Уральские врачи вылечили еще 90 пациентов с Covid-19

12:56 | 7.08.2020

Фото: utro.1obl.ru

По данным на 7 августа, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 90 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 18 314.



Напомним, в Свердловской области выявлено 21 905 случаев заражения (+180 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 112 человек, в среднем – 231, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано восемь новых случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 315).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»