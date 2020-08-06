В Екатеринбурге коронавирус выявлен еще у 112 человек

12:53 | 7.08.2020

Фото: m.123ru.net

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 112 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 180 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 90 человек, скончались восемь человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 21 905 человек. По выздоровлению выписаны 18 314 человек, 315 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»