В России выявили еще 5 241 случай Covid-19

За последние сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 7 235 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 877 135 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 725 летальных исходов, выздоровело 683 592 человека.