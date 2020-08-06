АО «Уралэлектромедь» внедрило собственную разработку по получению продукции из отходов

12:28 | 7.08.2020

Фото: Пресс-служба УГМК

В АО «Уралэлектромедь», входящее в металлургический комплекс УГМК, внедрена собственная инновационная разработка, позволяющая эффективно применять отходы производства – медные высевки. Из данного сырьевого компонента предприятие начало изготавливать катодные стержни (медный пруток), которые используются при получении медного порошка.



Медные высевки – это полуфабрикат более крупной фракции, который остается на конечном этапе просеивания медного порошка. Высевки направляют в цех по производству порошковых изделий, где они и используются для получения медных стержней диаметром 12 мм и длиной 1 метр. Процесс изготовления катодных стержней имеет несколько этапов. Изначально из полуфабриката путем прессования образуются брикеты цилиндрической формы, далее из которых с помощью горячего прессования выдавливают медные прутки. Затем их подвергают операции волочения для придания материалу нужной твердости и требуемого диаметра.



Как отметил начальник цеха медных порошков Антон Давлетшин, данный проект был реализован в рамках бизнес-системы предприятия и дал возможность комплексно решить ключевые задачи: «Во-первых, это позволило продуктивно использовать производственные отходы цеха, а во-вторых, сократить затраты на покупку заготовок для катодных стержней, которые раньше приобретались у сторонних организаций», - пояснил он.



Проект был разработан и реализован специалистами исследовательского центра Цеха медных порошков и Цеха по производству порошковых изделий. Результаты опытно-промышленных испытаний показали высокие технические характеристики прутков в части твердости и отсутствия пористости, что немаловажно при производстве медных порошков. Время на проведение испытаний опытных партий образцов составило полгода.



На данный момент цех медных порошков предприятия оснащен порядка 6 тыс. единиц медных стержней собственного производства, что составляет половину от общего числа. Медные стержни используются в качестве катодов в электролизных ваннах, где на них происходит осаждение медного порошка в процессе электролиза. Срок эксплуатации катодного прутка рассчитан до 5 месяцев в зависимости от получения марки медного порошка. После полного перехода на собственные стержни экономический эффект составит около 1 млн рублей в год.





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