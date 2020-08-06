The Hatters выступят на закрытии Венского фестиваля в Екатеринбурге

11:29 | 7.08.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Екатеринбурге Венский фестиваль музыкальных фильмов закроет коллектив The Hatters из Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль завершится не академическим концертом, а выступлением взрывного коллектива, играющего в стиле джипси-фолк-рок.



В состав группы входят звезды YouTube, актеры театра «Лицедеи» и участники Little Big Family.



«Имя хедлайнера держалось в секрете до сегодняшнего дня, для того чтобы заранее не создавать ажиотажа, ведь в этом году на площадку организаторы могут пустить только 750 человек по требованиям Роспотребнадзора. А вход на Венский фестиваль, напомним, бесплатный», – объясняют организаторы.



Концерт состоится 12 августа в 19:30 по местному времени. Чтобы попасть на мероприятие, нужно зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»