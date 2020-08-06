В Первоуральске пропал без вести пенсионер

10:51 | 7.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Abris»

Отряд «Abris» объявил о начале поисков 68-летнего жителя Первоуральска. Александр Константинович Тоболов ушел из дома 5 августа и не вернулся. Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 160 см, серые глаза, короткие темные волосы с сединой. В качестве особых примет указаны шрам на левой щеке и отсутствие левого уха.



На момент пропажи был одет в светлую футболку, черные спортивные брюки и черные сланцы.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего просим позвонить по телефонам 8-961-767-17-49, 02 или 102.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»