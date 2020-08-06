Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 6 августа.Всего в Свердловской области выявлены 21 725 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (13 811), затем идут Нижний Тагил (1187), Первоуральск (564), Верхняя Пышма (538), Березовский (405), Ревда (283), Каменск-Уральский и Каменский район (275), Реж и Режевской район (270), Нижнесергинский район (249). Десятое место в антирейтинге занимает Невьянск (223).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.