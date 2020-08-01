В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело по факту кражи с банковской карты

22:00 | 6.08.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Полицейские в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту кражи с банковской карты. Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, злоумышленник похитил 41 тысячу рублей.



О краже сообщил 27-летний местный житель, который после отдыха в компании друзей обнаружил пропажу. Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого. Он признался, что увидел лежащий без присмотра сотовый и, войдя в мобильное приложение, перевел себе деньги.



Теперь злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»