Юрий Матвеев рассказал о первых днях в роли тренера ФК «Урал»

21:08 | 6.08.2020

Фото: ФК «Урал»

Новый тренер ФК «Урал» Юрий Матвеев рассказал ходе тренировок и планах команды на текущий сезон. Полный текст пресс-конференции опубликовала пресс-служба клуба.



«В данный момент наши занятия проходят на базе «Бажовия», сегодня уже шестой день. Работаем в двухразовом режиме, целый комплекс тренировок физических качеств, организации игры в обороне и атаке. За десять дней нужно собрать все воедино. Пытаемся, конечно, работать над ошибками, потому что в прошлом сезоне команда достаточно много пропускала. Хотелось бы, чтобы крен в сторону пропущенных мячей был убран. Это задача, над решением которой мы сейчас усердно работаем», - заявил Матвеев.



Он также отметил, что контакт с игроками был найден практически сразу, поскольку ранее Матвеев работал в «Урале-2». Новый тренер подчеркнул, что команда будет готовиться к встрече с каждым соперником, на данный момент клуб собирает информацию о ближайшем противнике – «Динамо». Кроме того, он добавил, что на поле в этом году могут выйти и футболисты «Урала-2».



«Если они докажут, что готовы выступать на высоком уровне, то, конечно, будем подпускать их к основе и там использовать. В этом плане у нас связь очень плотная и плодотворная», - сказал Матвеев.



Новый тренер пообещал, что если работа команды будет организованной, то уральцы сократят количество пропущенных мячей.



«Нужно всегда поддерживать команду, верить в нее, идти за ней в огонь и воду. Хочу всех пригласить на стадион. Надеюсь, мы будем радовать наших болельщиков», - добавил Матвеев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»